В России заработали новые правила аренды жилья: что изменилось

Одним из наиболее значимых нововведений стала либерализация правил сдачи комнат в коммунальных квартирах. Теперь наниматели могут сдавать принадлежащую им комнату без обязательного письменного согласия других собственников долей в этой квартире. Эта мера призвана положить конец многочисленным бытовым конфликтам и судебным тяжбам, которые ранее регулярно возникали по данному поводу.