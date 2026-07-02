В России заработали новые правила аренды жилья: что изменилось

Новые регламенты в сфере аренды жилья: что изменится?
Новые регламенты, направленные на повышение прозрачности сделок и защиту прав участников рынка, вносят существенные изменения в привычные практики как для собственников, так и для нанимателей жилья.
Либерализация правил сдачи комнат в коммунальных квартирах
Одним из наиболее значимых нововведений стала либерализация правил сдачи комнат в коммунальных квартирах. Теперь наниматели могут сдавать принадлежащую им комнату без обязательного письменного согласия других собственников долей в этой квартире. Эта мера призвана положить конец многочисленным бытовым конфликтам и судебным тяжбам, которые ранее регулярно возникали по данному поводу.
Однако право преимущественной покупки у соседей при намерении продать свою долю сохраняется. Это ограничивает сделки купли-продажи, но не аренды.
Проактивный контроль жилого фонда
Государственные органы жилищного надзора переходят на проактивную модель контроля жилого фонда. Жилищные инспекции активно внедряют цифровые технологии мониторинга, что позволяет им выявлять нарушения не только по факту поступления жалоб от граждан, но и превентивно.
В фокусе внимания контролирующих ведомств оказываются объекты с незаконной перепланировкой, а также квартиры, используемые для сдачи в аренду без заключения официального договора и уплаты налогов. Это создаёт дополнительные риски для недобросовестных арендодателей.
Упрощение процесса оформления сделок
Технологический прогресс затронул и процесс оформления сделок. С 1 июля у граждан появилась возможность регистрировать договоры найма и другие соглашения в Росреестре в полностью дистанционном формате. Для этого используются государственная единая биометрическая система (ГИС ЕБС) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Это существенно упрощает и ускоряет бюрократические процедуры.
Борьба с мошенническими схемами
В рамках борьбы с мошенническими схемами и феноменом «резиновых квартир» был введён прямой запрет на сделки по отчуждению микродолей в наследственном или разделяемом имуществе в пользу третьих лиц. Эта норма направлена на пресечение практики продажи незначительных долей в квартирах для создания фиктивной регистрации большого количества граждан.
Основные принципы взаимодействия для большинства участников рынка
Для большинства участников рынка, оперирующих стандартными изолированными квартирами, базовые принципы взаимодействия остались прежними. Договоры найма на срок менее одного года по-прежнему не подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре.
Фискальная обязанность также сохраняется: доход от сдачи жилья в аренду подлежит налогообложению. Собственникам по-прежнему доступен статус самозанятого, позволяющий уплачивать налог по льготной ставке.