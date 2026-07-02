Стало известно, какая рыба подешевела больше остальных

Кета и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) для РИА Новости, их цены снизились до 450 и 750 рублей за кг соответственно.