Стало известно, какая рыба подешевела больше остальных

Кета и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) для РИА Новости, их цены снизились до 450 и 750 рублей за кг соответственно.
«По данным на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года», — отметили во ВАРПЭ.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил, вылов лососей стартует в конце мая, основной пик приходится на период с середины июля до середины августа, а завершается промысел в конце октября.
По этой причине в первой половине лета цены традиционно высоки. Затем они начинают корректироваться в зависимости от хода путины. К сентябрю стоимость обычно стабилизируется, а снижение цен начинается с января.
Ранее Зверев отметил, что селедка по-прежнему занимает статут «народной» рыбы. Второе место по популярности у россиян досталось скумбрии.