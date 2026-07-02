Аналитики выяснили, что каждый второй россиянин копит на смартфон

Опрошенные не спешат с заменой смартфона: 37% меняют устройство только тогда, когда старое окончательно выходит из строя, 33% — раз в три-четыре года. Лишь 3% обновляют смартфон ежегодно. В числе характеристик, за которые готовы доплатить, россияне чаще всего называют большой объем памяти (27%), емкий аккумулятор и быструю зарядку (22%), а также качественную камеру (13%). При этом 11% не готовы переплачивать вовсе и берут самую доступную модель, отметили аналитики.