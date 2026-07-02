Аналитики выяснили, что каждый второй россиянин копит на смартфон

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Большинство (52%) россиян не прибегают к заемным средствам при покупке смартфона и оплачивают устройство из накоплений, еще 30% — приобретают телефон сразу с зарплаты или текущего дохода. Это следует из результатов исследования международного бренда смартфонов и персональных устройств Tecno совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни», которое имеется в распоряжении ТАСС.
У тех, кто копит на покупку, путь к новому смартфону нередко оказывается долгим. Каждый пятый респондент (20%) откладывал деньги больше года, 10% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года, говорится в исследовании.
Средний бюджет на смартфон у россиян — от 20 до 35 тыс. рублей. Именно в этом диапазоне совершал покупку каждый четвертый участник исследования (29%). Еще 24% уложились в сумму до 10 тыс. рублей. На устройства дороже 35 тыс. россияне идут заметно реже: диапазон 35−50 тыс. выбрали 10% опрошенных, 70−100 тыс. — 8%, а смартфоны за 100−150 тыс. рублей приобрели лишь 3%, следует из результатов исследования.
За последние 12 месяцев рассрочку или кредит на смартфон оформляли 14% россиян: 6% выбрали рассрочку, 8% — потребительский кредит. Большинство опрошенных (86%) к заемным инструментам не обращались, добавили аналитики.
По данным исследования, самый популярный срок кредита или рассрочки — от 12 до 24 месяцев: так поступают 60% заемщиков. Еще 20% предпочитают короткий срок — до шести месяцев, 11% оформляют займ более чем на два года.
Среди тех, кто выбирает рассрочку или кредит вместо полной оплаты, 42% называют главным поводом желание получить устройство немедленно, не ожидая накопления нужной суммы. Еще 28% отмечают, что так проще вписать покупку в ежемесячный бюджет, а 14% ценят беспроцентную рассрочку как удобный инструмент без переплаты, указано в результатах.
Способы оплаты.
В вопросе приоритетов при выборе способа оплаты 61% заявили, что этот вопрос для них неактуален — они всегда платят сразу. Среди остальных главным критерием остается отсутствие переплаты (38%), на втором месте — скорость оформления (22%), на третьем — размер ежемесячного платежа (17%).
41% опрошенных убеждены: лучше дождаться, накопить и купить смартфон без долгов. За немедленную покупку в рассрочку — только 9%. При этом 26% считают, что оптимальный способ оплаты зависит от конкретной ситуации и цены устройства, заключили в исследовании.
Опрошенные не спешат с заменой смартфона: 37% меняют устройство только тогда, когда старое окончательно выходит из строя, 33% — раз в три-четыре года. Лишь 3% обновляют смартфон ежегодно. В числе характеристик, за которые готовы доплатить, россияне чаще всего называют большой объем памяти (27%), емкий аккумулятор и быструю зарядку (22%), а также качественную камеру (13%). При этом 11% не готовы переплачивать вовсе и берут самую доступную модель, отметили аналитики.
В опросе приняли участие более 1,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.