В России появится новый вид банковских вкладов

Новый класс депозитов: жилищные вклады
ИА DEITA.RU сообщает, что начиная с 1 января 2027 года в отечественную банковскую практику будет внедрен принципиально новый класс депозитов — жилищные вклады. Оформление таких вкладов будет регламентироваться специальными договорами жилищных сбережений (ДЖС).
Цель и преимущества новой финансовой модели
Данный механизм призван сформировать долгосрочную финансовую базу для граждан и стимулировать целевое накопление капитала. Новая финансовая модель предоставляет физическим лицам возможность аккумулировать денежные средства для реализации широкого спектра операций на рынке недвижимости. Накопленный капитал может быть использован:
Для прямой оплаты приобретаемого объекта жилой собственности.
Для финансирования индивидуального жилищного строительства.
Для участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
Таким образом, инструмент охватывает все ключевые сценарии улучшения жилищных условий населения.
Механизм функционирования ДЖС
Механизм функционирования ДЖС предполагает возникновение у кредитной организации комплекса встречных обязательств перед клиентом. Финансовое учреждение берет на себя обязанность:
По приему регулярных взносов от вкладчика.
По начислению процентного дохода.
По последующему возврату всей суммы сбережений вместе с накопленным доходом.
Ключевой особенностью является строго целевой характер использования средств: банк обязан перечислить сформированный капитал по распоряжению клиента исключительно на цели приобретения жилья.
Кроме этого, законодательство закрепляет за банком безусловное обязательство предоставить заемщику кредитный продукт на улучшение жилищных условий при условии его полного соответствия установленным требованиям к платежеспособности и надежности.
Условия привлечения средств
Регулятор предусмотрел жесткие временные рамки для формирования такого капитала. Минимальный срок привлечения денежных средств составляет три года, что гарантирует банкам наличие стабильного длинного фондирования. При этом сохраняется право физического лица на досрочное расторжение соглашения с возможностью изъятия собственных средств без применения штрафных санкций, не предусмотренных договором.
Для обеспечения гибкости накопления договорная база должна предусматривать опцию пополнения счета в любой момент времени. Начисленные проценты подлежат регулярной выплате согласно установленному графику и капитализируются, то есть автоматически увеличивают тело вклада, запуская эффект сложного процента.
Защита вложенных средств
Для минимизации рисков частных инвесторов законодательно усилены механизмы защиты вложенных средств. Денежные средства, размещенные в рамках договоров жилищных сбережений, подлежат обязательному государственному страхованию. В случае наступления страхового случая, включая отзыв лицензии у банка или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов, компенсация выплачивается в стопроцентном размере от остатка на счете на дату происшествия. Однако верхний предел возмещения ограничен десятью миллионами рублей.
Важным прецедентом стало выделение этих активов в обособленную категорию: выплата компенсации по договорам жилищных сбережений производится независимо от возмещения по иным депозитам гражданина в том же банке. Если физическое лицо располагает несколькими подобными счетами в одной финансовой организации, суммарно превышающими установленный лимит, возмещение будет распределяться пропорционально размеру каждого отдельного вклада, но совокупная сумма выплаты также не сможет превысить десяти миллионов рублей.