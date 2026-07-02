В России появится новый вид банковских вкладов

Важным прецедентом стало выделение этих активов в обособленную категорию: выплата компенсации по договорам жилищных сбережений производится независимо от возмещения по иным депозитам гражданина в том же банке. Если физическое лицо располагает несколькими подобными счетами в одной финансовой организации, суммарно превышающими установленный лимит, возмещение будет распределяться пропорционально размеру каждого отдельного вклада, но совокупная сумма выплаты также не сможет превысить десяти миллионов рублей.