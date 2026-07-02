Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе

«90 лет Амурскому судостроительному заводу и спуск на воду корабля “Шторм” — лучшее подтверждение, что завод живёт и выполняет важнейшие задачи для страны. Президент Владимир Путин и наш губернатор Дмитрий Демешин уделяют заводу приоритетное внимание, за которым стоят реальные заказы и ресурсы. Мы работаем в одной связке. За каждым кораблём — труд сотен людей, и мы будем делать всё, чтобы у завода были новые заказы, а у людей — уверенность в завтрашнем дне», — отметил депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.