В день 90-летнего юбилея Амурского судостроительного завода ОСК (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Шторм». Судно построено для Тихоокеанского флота и станет одним из ключевых элементов морской обороны на дальневосточных рубежах страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Те корабли, что сошли со стапелей раньше, сейчас достойно несут службу в составе Тихоокеанского флота, уходят в дальние походы. Крепость и надежность им дали именно вы — амурские корабелы. Вы строили и продолжаете строить лучшие суда для нашего флота», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
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Малые ракетные корабли проекта 22800 обладают уникальными характеристиками: они превосходят аналоги по мореходности, изначально предназначены для действий в открытом море и способны на равных соперничать с более крупными боевыми единицами. Особая конструкция корпуса снижает радиолокационную заметность, что дает серьезное тактическое преимущество.
Важнейший фактор при создании «Шторма» — полное импортозамещение комплектующих. Это гарантирует независимость оборонного заказа и позволяет своевременно обновлять состав Военно-Морского Флота России.
За всю историю АСЗ передал ВМФ России 57 атомных подводных лодок, 42 дизель-электрические подводные лодки и более 100 боевых надводных кораблей.
«90 лет Амурскому судостроительному заводу и спуск на воду корабля “Шторм” — лучшее подтверждение, что завод живёт и выполняет важнейшие задачи для страны. Президент Владимир Путин и наш губернатор Дмитрий Демешин уделяют заводу приоритетное внимание, за которым стоят реальные заказы и ресурсы. Мы работаем в одной связке. За каждым кораблём — труд сотен людей, и мы будем делать всё, чтобы у завода были новые заказы, а у людей — уверенность в завтрашнем дне», — отметил депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
Говоря о поддержке работников отрасли, губернатор отметил:
«Власти края создают условия, чтобы работники Амурского судостроительного завода ОСК и других предприятий чувствовали себя уверенно. Тем, кто переезжает к нам из других городов, помогаем с жильем, трудоустройством членов семьи и адаптацией на новом месте. Это часть системной работы по привлечению и закреплению кадров в регионе».
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Антон Шевченко.
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В ходе торжественной церемонии Дмитрий Демешин вручил работникам предприятия почетные грамоты губернатора Хабаровского края за большой вклад в строительство малого ракетного корабля «Шторм» и в честь 90-летия завода.
По традиции в день спуска корабля на воду невеста, специалист филиала АСЗ во Владивостоке Анна Дублавская, разбила бутылку о борт. На удачу!