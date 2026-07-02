ИГУ вошел в топ-20 вузов по зарплатам выпускников в сфере экономики и финансов

IrkutskMedia, 2 июля. Иркутский государственный университет занял 20-е место в рейтинге SuperJob по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, окончивших вузы в 2020—2025 годах. Согласно исследованию, средняя зарплата выпускников сегодня составляет 90 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Работать в городе обучения остаются 79% молодых специалистов. В исследовании учитывались выпускники, работающие в сферах экономики и финансов. В ИГУ к этому направлению относятся выпускники Сибирско-американского факультета и Международного института экономики и лингвистики.
Как сообщает пресс-служба вуза, в рейтинге участвовали государственные и коммерческие университеты — классические и профильные экономические вузы.
В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.
Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — от 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, зарплата на которой соответствует ожиданиям из их резюме.
В рейтинге учитывались резюме на линейные и руководящие должности в сферах корпоративных финансов, банковского дела, аудита, консалтинга, экономического планирования, инвестиционного анализа, бухгалтерского учета и других направлениях. Рассматривались резюме, размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.