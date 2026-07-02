ИГУ вошел в топ-20 вузов по зарплатам выпускников в сфере экономики и финансов

IrkutskMedia, 2 июля. Иркутский государственный университет занял 20-е место в рейтинге SuperJob по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, окончивших вузы в 2020—2025 годах. Согласно исследованию, средняя зарплата выпускников сегодня составляет 90 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Работать в городе обучения остаются 79% молодых специалистов. В исследовании учитывались выпускники, работающие в сферах экономики и финансов. В ИГУ к этому направлению относятся выпускники Сибирско-американского факультета и Международного института экономики и лингвистики.