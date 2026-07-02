На обновление красноярского цирка выделят 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает Ростендер. Подрядчика для реконструкции здания государственного цирка — филиала ФКП «Росгосцирк», расположенного на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий», 143А, выберут до 16 июля 2026 года.