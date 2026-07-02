Россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября граждане РФ смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Вычет позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ пропорционально сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в Минфине.
Новый налоговый вычет как одна из мер господдержки направлен на развитие культуры долгосрочного планирования и рост интереса к финансовым инструментам для будущих накоплений.
«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — пояснило ведомство.
В ведомстве уточнили, размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
Кроме этого, с 1 сентября максимальный размер вычета для родителей, оформляющих договоры в пользу детей, повышен с 400 до 500 тыс. рублей.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал жесткую бюджетную дисциплину, резервы и независимую платежную инфраструктуру главными опорами финансовой стабильности РФ.
С 1 сентября россиян также ждет ряд изменений в нескольких сферах.
Например, с 1 сентября расширят функционал среднего медицинского персонала. Так, фельдшеры получат право на оказание первичной доврачебной помощи по профилям «психиатрия» и «наркология» в учреждениях, испытывающих дефицит соответствующих кадров.
При этом в российских школах утверждена программа по арабскому языку. Со второго полугодия учебного года начнется поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России».
С сентября также вступают в силу изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нововведения коснутся деятельности советов многоквартирных домов, а также порядка приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.