Автобусы Ангарск — Иркутск могут остановиться с понедельника из-за нехватки топлива

Если ситуация не изменится, уже с понедельника перевозки по маршруту «Ангарск — Иркутск» могут быть сорваны. Как подчеркнула Екатерина Рехтина, это может затронуть тысячи жителей, которые ежедневно пользуются автобусами, чтобы добраться до работы, учебы и дома.