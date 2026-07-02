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Автобусы Ангарск — Иркутск могут остановиться с понедельника из-за нехватки топлива

Директор «АвтоСиба» Екатерина Рехтина заявила, что транспорт невозможно заправить из-за очередей на АЗС.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 июля. Перевозчик ООО «АвтоСиб» заявил об угрозе срыва автобусного сообщения между Ангарском и Иркутском. Как сообщила директор предприятия Екатерина Рехтина в социальных сетях, запасов топлива хватит только до конца недели, а возможности своевременно заправлять автобусы сейчас нет.

По словам руководителя компании, перевозчик работает на последних запасах топлива. Заправить автобусы практически невозможно из-за многокилометровых очередей на АЗС «Роснефти», при этом для пригородных маршрутов не предусмотрена внеочередная заправка.

Как отметила Екатерина Рехтина, новых поставок топлива с биржи в ближайшее время не ожидается. В связи с этим она направила официальное письмо в министерство транспорта Иркутской области с просьбой принять срочные меры.

Если ситуация не изменится, уже с понедельника перевозки по маршруту «Ангарск — Иркутск» могут быть сорваны. Как подчеркнула Екатерина Рехтина, это может затронуть тысячи жителей, которые ежедневно пользуются автобусами, чтобы добраться до работы, учебы и дома.

Напомним, в конце июня директор «АвтоСиба» выразила надежду, что транспортным предприятиям помогут решить образовавшуюся проблему.