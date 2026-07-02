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Байконур продолжает готовиться к запуску ракеты на МКС

1 июля на Байконуре дали официальный старт подготовки экипажей к космическому полету на Международную космическую станцию корабля «Союз МС-29», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Перед зданием гостиницы «Космонавт» на флагштоки были торжественно подняты флаги стран, участвующих в запуске корабля «Союз МС-29»: Казахстана, России и США. Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полету, — передает пресс-служба Роскосмоса.

До запланированного запуска осталось всего две недели. Эти дни у космонавтов расписаны по минутам:

  • Финальные тренировки.

  • Медобследования и эксперименты.

  • Торжественные мероприятия.

По информации NASA, в основной экипаж корабля «Союз МС-29» вошли:

  • Петр Дубров — командир экипажа, космонавт Роскосмоса.

  • Анна Кикина — бортинженер, космонавт Роскосмоса.

  • Анил Менон — бортинженер, астронавт NASA.

30 июня они примерили свои скафандры.

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