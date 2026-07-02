Байконур продолжает готовиться к запуску ракеты на МКС

Перед зданием гостиницы «Космонавт» на флагштоки были торжественно подняты флаги стран, участвующих в запуске корабля «Союз МС-29»: Казахстана, России и США. Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полету, — передает пресс-служба Роскосмоса.
До запланированного запуска осталось всего две недели. Эти дни у космонавтов расписаны по минутам:
Финальные тренировки.
Медобследования и эксперименты.
Торжественные мероприятия.
По информации NASA, в основной экипаж корабля «Союз МС-29» вошли:
Петр Дубров — командир экипажа, космонавт Роскосмоса.
Анна Кикина — бортинженер, космонавт Роскосмоса.
Анил Менон — бортинженер, астронавт NASA.
30 июня они примерили свои скафандры.