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Россиян предупредили о рисках мониторинга сайтов с данными о топливе на АЗС

Минэнерго РФ предупредило об обмане на ресурсах о наличии топлива на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Интернет-ресурсы с данными о наличии топлива на АЗС могут быть опасны: они могут собирать личные данные и манипулироватьть. Об этом предупредили в Министерстве энергетики РФ.

В ведомстве отметили, что информация о топливе на АЗС в Интернете может не только вводить в заблуждение, но и служить инструментом для незаконного получения персональных данных пользователей.

«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — пояснили в Минэнерго.

Ситуация на рынке нефтепродуктов находится под постоянным контролем, заверили в Минэнерго.

Кроме этого, ежедневно проверяется исполнение рекомендаций ведомственного штаба, а также выполняются поручения вице-премьера Александра Новака. Они касаются разработки и внедрения мер для скорейшей стабилизации топливного рынка.

В Совете Федерации прокомментировали текущую обстановку на топливном рынке. Валентина Матвиенко отметила, что нынешние перебои с горючим носят временный характер и власти уже предпринимают необходимые шаги. Она также призвала не нагнетать обстановку.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что проблемы с горючим сохраняются как для обычных автомобилистов, так и для предпринимателей. На АЗС фиксируются очереди, а востребованные марки бензина не всегда есть в наличии, добавил российский глава.

Тем временем Москва ведет переговоры с другими государствами о возможном импорте нефтепродуктов. При этом, по словам Кремля, по понятным причинам конкретные страны-поставщики не раскрываются.

Правительство РФ приняло ряд мер для стабилизации топливного рынка. О некоторых из них напомнил вице-премьер Александр Новак. Среди них — запрет на экспорт бензина и авиационного керосина; задействование резервов; мониторинг цен на бензин для борьбы со спекулянтами; усиление импорта бензина и другое.

В свою очередь военкор KP.RU Дмитрий Стешин заверил, что в России нет фатальных проблем с бензином.

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