В Новосибирске разорвали договор на строительство дороги к синхротрону СКИФ

В Новосибирске расторгли договор на строительство важной дороги, которая должна была связать Академгородок, наукоград Кольцово и будущий центр синхротронного излучения СКИФ. Заказчик — муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» — сам решил разорвать договор с подрядчиком через несколько месяцев после его подписания.
Речь идёт о дороге, которая должна была идти от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйти на трассу «Кольцово — Академгородок». В марте 2026 года за 1,6 миллиарда рублей контракт был подписан с омской компанией «Сиброс». Планировалось, что первый этап будет закончен к 12 ноября 2026 года, второй — к ноябрю 2027 года, третий — к ноябрю 2028 года. Общая стоимость работ оценивалась в 5 миллиардов рублей.
В середине июня заказчик официально сообщил подрядчику, что договор расторгнут.
Мэрия подчёркивает, что задержка строительства этой дороги недопустима. Новая дорога очень важна для развития Новосибирского научного центра. Она должна стать четырёхполосной с разрешённой скоростью 80 километров в час.
Теперь городским властям нужно найти нового подрядчика для выполнения первого этапа работ, чтобы не сорвать сроки сдачи объекта. Важно, что открытие Центра коллективного пользования «СКИФ» запланировано на август 2026 года.
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Татьяна Картавых