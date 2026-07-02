В Новосибирске разорвали договор на строительство дороги к синхротрону СКИФ

Речь идёт о дороге, которая должна была идти от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйти на трассу «Кольцово — Академгородок». В марте 2026 года за 1,6 миллиарда рублей контракт был подписан с омской компанией «Сиброс». Планировалось, что первый этап будет закончен к 12 ноября 2026 года, второй — к ноябрю 2027 года, третий — к ноябрю 2028 года. Общая стоимость работ оценивалась в 5 миллиардов рублей.