В России хотят «заморозить» закон о госзакупках: что известно

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Николаю Журавлеву обратиться в правительство с вопросом о возможной приостановке действия закона о госзакупках. Это необходимо для упрощения процедуры принятия решений.
«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство — на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий. Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — сообщила Матвиенко на пленарном заседании палаты.
Матвиенко также уточнила, приостановка закона не отменит контроля со стороны правоохранительных органов, которые будут «хватать за руку недобросовестных» чиновников. Она добавила, что закон был принят «очень правильно» в свое время — в период активной борьбы с коррупцией.
Как ранее писал KP.RU, гранитная, стекольная и керамическая продукция российского производства или из стран ЕАЭС может стать обязательной для закупок по госзаказу. Подобный нацрежим сейчас изучают российские власти.
По данным Минфина, в 2025 году доля российских товаров в стоимостном объеме госзакупок уже достигла 65%. При этом правительство планирует доработать правила подтверждения страны происхождения продукции.
9 июня Госдума приняла закон, вводящий крупные штрафы для владельцев сайтов, допускающих вход через иностранные почтовые сервисы или сторонние авторизационные системы. Теперь за подобную практику юридическим лицам грозит наказание до 700 тыс. рублей.
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