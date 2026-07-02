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Опасную древесину пытались завезти в Казахстан из России

Зараженный опасным вредителем лесоматериал пытались завезти из России в Северный Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает телеканал «Хабар», 33 куб. м сосны оказались поражены малым черным еловым усачом. Выяснилось, что паразит по своей природе наносит тройной удар.

А именно:

разрушает живые деревья; превращает пиломатериалы в труху; переносит смертельные для деревьев заболевания.

«Факт заражения подтвержден заключением карантинной фитосанитарной экспертизы», — говорится в репортаже.

Предпринимателя привлекли к ответственности, а зараженный лесоматериал уничтожили.

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