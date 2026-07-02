Брянцам не дали «доступа» к подряду на капремонт омского ТЮЗа

Напомним, в рамках конкурсной процедуры подано две заявки, одна из которых отклонена. «Автор» принятой, имя которого пока не раскрывается, предложил снижение цены контракта с порядка 82,435 миллиона рублей до 80,78 миллиона рублей. За эту сумму необходимо смонтировать систему звукоусиления, провести монтаж оборудования управления постановочным освещением, оборудовать систему электропитания механического оборудования сцены, обустроить софитный подъем противовесного на основной сцене и провести пусконаладку оборудования.