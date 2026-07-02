Брянцам не дали «доступа» к подряду на капремонт омского ТЮЗа

В среду, 1 июля 2026 года, в пресс-службе Омского УФАС представили итоги рассмотрения жалобы ООО «Стройтех» из Брянска на решение конкурсной комиссии в рамках поиска подрядчика для проведения работ в рамках капитального ремонта здания Омского ТЮЗа. Жалоба на отклонение заявки признана необоснованной.
«УФАС установило, что в подтверждение опыта выполнения работ ООО “Стройтех” в составе заявке был представлен договор без подписи сторон.
Комиссия антимонопольного органа признало отклонение заявки общества правомерным. Представленный договор не отвечает признакам электронного документа и не может быть рассмотрен в качестве подтверждения дополнительным требованиям к участникам закупки", — раскрыто в официальной публикации.
На портале госзакупок по состоянию на четверг, 2 июля 2026 года, отражены данные об отмене приостановки конкурсной процедуры на фоне рассмотрения дела Омским УФАС.
Напомним, в рамках конкурсной процедуры подано две заявки, одна из которых отклонена. «Автор» принятой, имя которого пока не раскрывается, предложил снижение цены контракта с порядка 82,435 миллиона рублей до 80,78 миллиона рублей. За эту сумму необходимо смонтировать систему звукоусиления, провести монтаж оборудования управления постановочным освещением, оборудовать систему электропитания механического оборудования сцены, обустроить софитный подъем противовесного на основной сцене и провести пусконаладку оборудования.