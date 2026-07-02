Четыре родительских комитета Красноярского края получат федеральные гранты на свои проекты

Отметим, что всего участники представили свои проекты по девяти направлениям. Победители получат премии от 200 тысяч до двух миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года. В первом сезоне конкурса победили средняя школа № 1 из Лесосибирска с проектом «Сцена — это маленькая жизнь» и Нижне-Есауловская средняя школа края за проект «Спорт объединяет».