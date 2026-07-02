Четыре родительских комитета Красноярского края получат федеральные гранты на свои проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подведены итоги третьего конкурса инициатив родительских сообществ.
Всего по итогам конкурса премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов со всей страны на общую сумму более 399,4 млн рублей.
От Красноярского края победили четыре проекта, которые получат в совокупности более 5,7 млн рублей.
Инициативы родительских комитетов направлены на социализацию трудных подростков группы риска, приобщение детей к науке, трудовое и духовно-нравственное воспитание.
Гранты получат:
Детский сад № 84 города Норильск с проектом «Заполярная агролаборатория “Арктический старт”»,
школа № 4 города Боготол с проектом «Мастерская смыслов “КиноВектор”»,
Канский политехнический колледж с проектом «Вместе к профессии: родительско-детские профессиональные мастерские»,
Абанская средняя школа № 3 с проектом «ЭТНОмарафон: родители как хранители традиций — от мастерской до фестиваля».
Отметим, что всего участники представили свои проекты по девяти направлениям. Победители получат премии от 200 тысяч до двух миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года. В первом сезоне конкурса победили средняя школа № 1 из Лесосибирска с проектом «Сцена — это маленькая жизнь» и Нижне-Есауловская средняя школа края за проект «Спорт объединяет».