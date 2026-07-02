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Омичи с 1 сентября смогут получить налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

Изменения начнут действовать с сентября, новые правила затронут страховые договоры жизни.

Источник: Om1 Омск

Россияне с 1 сентября получат право на налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Как уточнили в ведомстве, изменения в Налоговый кодекс, принятые федеральным законом № 418-ФЗ, предусматривают предоставление вычета по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни. Речь идёт о договорах, заключённых с 1 января 2025 года.

Размер возврата будет зависеть от суммы внесённых взносов и действующей ставки налога на доходы физических лиц.

Также с 1 сентября расширяются условия для родителей: они смогут оформлять взносы в пользу детей. Предельный размер суммы, с которой можно получить вычет, увеличен с 400 до 500 тысяч рублей.

В Минфине пояснили, что мера направлена на стимулирование долгосрочных накоплений граждан и развитие финансовых инструментов сбережений.

Дополнительную информацию о порядке получения вычета можно получить в Федеральной налоговой службе РФ.