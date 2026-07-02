Земля должна работать: государству вернули крупный сельхозучасток

Такое решение принял суд после того, как собственник длительное время не использовал землю по целевому назначению, передает DKNews.kz.
Работу по выявлению неиспользуемых земель продолжает Департамент по управлению земельными ресурсами Актюбинской области.
Нарушение выявили во время проверки.
Внеплановая проверка показала, что земельный участок, расположенный в Шалкарском районе, долгое время не использовался для ведения сельского хозяйства.
После выявления нарушения собственнику было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства Казахстана. Однако в установленный срок оно исполнено не было.
Землю изъяли через суд.
После неисполнения предписания Департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области с иском о принудительном изъятии земельного участка.
По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил исковые требования.
На основании судебного решения земельный участок площадью 36,6 тысячи гектаров был принудительно изъят и возвращен в государственную собственность.
Работа по возврату земель продолжается.
В ведомстве подчеркнули, что выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения остается одним из приоритетных направлений работы.
Основные задачи этой деятельности:
обеспечение рационального использования сельхозземель; возврат неиспользуемых участков в государственную собственность; контроль соблюдения требований земельного законодательства; вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.
Что это значит.
Возврат неиспользуемых земель позволяет эффективнее использовать сельскохозяйственный потенциал регионов. После возвращения таких участков в государственную собственность они могут быть предоставлены новым землепользователям, готовым вести сельхозпроизводство и развивать аграрный сектор.
Работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель в Актюбинской области продолжается и находится на постоянном контроле.