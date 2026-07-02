LiveDune: каждая восьмая реклама в «Максе» выходит в канале до тыс. подписчиков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Одна из восьми маркированных рекламных публикаций в мессенджере «Макс» приходится на каналы с аудиторией до 1 тыс. подписчиков. Об этом ТАСС сообщили в сервисе аналитики и управления соцсетями LiveDune по итогам анализа выборки, в которую вошли более 104 тыс. публичных каналов и свыше 6 млн постов за май 2026 года.