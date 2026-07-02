LiveDune: каждая восьмая реклама в «Максе» выходит в канале до тыс. подписчиков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Одна из восьми маркированных рекламных публикаций в мессенджере «Макс» приходится на каналы с аудиторией до 1 тыс. подписчиков. Об этом ТАСС сообщили в сервисе аналитики и управления соцсетями LiveDune по итогам анализа выборки, в которую вошли более 104 тыс. публичных каналов и свыше 6 млн постов за май 2026 года.
«Около 84% каналов в “Макс”, представленных в выборке, имеют аудиторию до 1 тыс. подписчиков» — поделились в компании. «На них приходится 12% всех рекламных постов на платформе». Доля рекламных публикаций внутри этой категории составила 0,23%.
Три четверти каналов (75%), в которых в мае выходила реклама с маркировкой, имеют аудиторию до 10 тыс. подписчиков. Среди каналов с аудиторией от 50 до 100 тыс. подписчиков рекламу размещали 28,9% каналов. В каналах от 25 до 50 тыс. подписчиков каждый 28-й пост содержал маркировку.
В среднем по платформе просмотры рекламных постов составили 12 441, обычных — 11 755. Реакций рекламные посты собрали в среднем 23, органический контент — 70. В каналах с аудиторией от 100 до 500 тыс. подписчиков просмотры рекламных постов составили 186 626, обычных — 132 736. По реакциям рекламные посты в этой категории также уступают обычным.
Маркированная реклама в «Макс» зафиксирована в 2,5% каналов и 1% всех постов. В исследовании отмечается, что реальный объем рекламы может быть выше, поскольку часть нативных интеграций не требует маркировки, а erid иногда размещается на изображениях.