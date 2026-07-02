«Авито»: родители тратят на детские товары в среднем 11 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские родители тратят на товары для детей в среднем 11 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито товары» и «Авито реклама» (есть у ТАСС). В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.
«В среднем россияне тратят на детские товары 11 000 рублей в месяц. Однако 28% хотят уложиться в диапазон от 3 001 до 7 000 рублей, 22% — от 7 001 до 15 000 рублей, а 19% готовы потратить до 3 000 рублей. Более высокие расходы (свыше 15 000 рублей в месяц) характерны для 17% респондентов», — говорится в тексте.
По результатам опроса, частота покупок детских товаров у российских семей распределяется достаточно равномерно, однако значительная доля приходится на редкие покупки. Так, 34% респондентов с детьми покупают детские товары реже одного раза в месяц. При этом столько же опрошенных совершают покупки несколько раз в неделю, а еще 32% — 2−3 раза в месяц.
За последние полгода респонденты с детьми чаще всего покупали одежду и обувь (61%). Также востребованы игрушки (37%), а книги и развивающие материалы и товары для творчества и хобби выбирают по 31% респондентов, школьные принадлежности — 30%.
Как показывают данные «Авито товары», во втором квартале 2026 года продажи детских товаров на ресейле выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, количество покупок детских колясок на ресейле выросли на 16%, а школьных товаров — на 11%. Игрушки стали покупать на 14% чаще год к году.
Онлайн-реклама оказывает влияние на решение о покупке детских товаров для большинства родителей, рассказали аналитики. Так, 61% россиян с детьми отмечают, что реклама так или иначе влияет на их выбор: 9% считают ее одним из ключевых факторов, 23% учитывают, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 28% иногда обращают внимание на рекламные предложения.