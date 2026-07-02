«Авито»: родители тратят на детские товары в среднем 11 тыс. рублей в месяц

По результатам опроса, частота покупок детских товаров у российских семей распределяется достаточно равномерно, однако значительная доля приходится на редкие покупки. Так, 34% респондентов с детьми покупают детские товары реже одного раза в месяц. При этом столько же опрошенных совершают покупки несколько раз в неделю, а еще 32% — 2−3 раза в месяц.