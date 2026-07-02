Производство адаптивной одежды наладило хабаровское ателье

Предприниматель из Хабаровска Антонина Белова начала производство одежды для маломобильных граждан и ветеранов СВО.
Женщина недавно присоединилась к зонтичному бренду «Сделано в Хабаровском крае». Новое для себя направление она будет осваивать уже под «зонтиком».
Несколько лет, как Белова оставила серьезную должность в банке и занялась тем, о чем мечтала. Теперь не представляет, что ее жизнь могла развернуться иначе.
— Я буквально выросла в ателье, моя мама — портная, так что для меня эта сфера родная. С детства научилась шить, разбиралась в видах ткани, нитках, мне все это очень нравилось. Думала: хорошо бы открыть свое производство, самой закупать ткани, шить, чтобы люди радовались, покупая вещи. Но никак не могла решиться начать собственное дело. Мечтала об ателье и день за днем отправлялась на работу в банк. Проработала в нем пятнадцать лет и уже не надеялась, что может что-то измениться. Помог случай. Мама сшила мне костюм, буквально заставила его надеть. Я вышла в нем и удивилась — весь день ко мне подходили люди на улице и в магазинах, спрашивали, где я его купила. Они поражались, что можно настолько ладно шить вещи самим. Тогда поняла, что не надо откладывать и бояться идти в бизнес, — улыбается предприниматель.
Антонина Белова: Мы хотим выйти во флагманские магазины со своим адаптивным товаром — пусть люди будут уверены, что мы способны одеть их красиво. Фото: Из архива Антонины Беловой.
Швейное дело — это не только мастерство и техника. В первую очередь умение понять клиентов. Часто люди боятся своих желаний, сомневаются, пойдет ли им цвет или фасон. И тут задача ателье — вместе с ними принять решение.
Начав бизнес, хабаровчанка выбрала для себя правило — не экономить на материалах. Да, за счет этого готовый продукт стоит дороже, чем его магазинные «собратья», но оказалось, что люди готовы платить за одежду, сделанную по индивидуальному заказу.
Дело наладилось, есть своя клиентская база, постоянные заказы, но этого показалось мало. Антонина решила, что пора развивать новое направление — выпускать адаптивную одежду. Причем идею подсказали ей сами заказчики.
— Удивляет, когда, говоря про адаптивную одежду, имеют в виду малоподвижных людей. Поверьте, они совсем не малоподвижные, многие из них гораздо активнее других! Просто у них есть особенности, которые требуют индивидуальной одежды. Конечно, можно взять в магазине, но она стандартная и в ней будет не так комфортно. Вот у нас есть клиентка, которая плохо слышит. Те, кто с этим не сталкивался, думают, что проблема решается простым аппаратом за ухом. Но у нее помимо этого постоянно прикреплен приборчик на груди, ей нужен свободный доступ к нему. Надо сделать так, чтобы в любой момент можно было его поправить, но чтобы он при этом не бросался в глаза. Мы решили эту проблему вырезом и замочком, — говорит Антонина.
Другая клиентка — колясочница, ведущая активную жизнь и любящая путешествия. До знакомства с Антониной одевалась в магазине, сейчас оценила преимущество одежды на заказ.
— Когда человек садится, одежда обычно спереди топорщится, сзади же, наоборот, подбирается наверх. А колясочники большую часть времени сидят в кресле. Мы попробовали с ней сконструировать костюм так, чтобы сгладить это: где-то убавили, где-то расшили, добавили ткани. Вышло отлично! Наша клиентка говорит, что другие колясочники уже интересовались, кто сделал такой удобный костюм. Это же нетрудно: учитываешь пожелания и добавляешь нужное или убираешь мешающее. Сейчас изучаю направление адаптивной одежды для разного вида травм. Нашли альтернативу обычному замку-молнии — на магнитах, чтобы можно было застегивать и расстегивать одной рукой. Даже дополнительный кармашек — казалось бы, мелочь! — а с ним человеку сразу становится проще, — отмечает Белова.
С карманами своя история. Колясочникам нужно, чтобы они были доступны и достаточно глубоки, иначе их содержимое легко потерять. Помимо комфорта, важно, чтобы вещь выглядела красиво и шла владельцу.
— Сейчас некоторые бойцы СВО возвращаются домой с травмами: ампутирована нога или рука, поврежден позвоночник. Они — люди молодые, им хочется одеваться модно, чтобы были актуальные расцветка и фасон. Мы поможем подобрать ткань, сделать заказ. Рассчитываем на обратную связь — ребята могут подсказать, как им будет комфортнее. Реально сделать вещь так, чтобы не бросалась в глаза травма. И во флагманские магазины хотим выйти со своим адаптивным товаром — пусть люди будут уверены, что мы способны одеть их красиво, — обращается предприниматель.
Во флагманских магазинах в регионе и за пределами Хабаровского края вещи от Беловой появятся к концу лета — сейчас помимо основных заказов швеи ателье готовят образцы продукции. В том числе их представят в торговой точке, открытой в Москве недалеко от Красной площади.
— Что дает мне зонтичный бренд? Главное, наверное, понимание, что ты не один, что тебе всегда готовы помочь. Я удивилась, сколько центр «Мой бизнес» делает для предпринимателей, — это на самом деле крутая поддержка. Плюс — ты знакомишься с другими компаниями, предпринимателями, получаешь возможность обсудить какие-то проблемы, перенять опыт, воспользоваться подсказкой. Опять же поступает очень хороший отклик от клиентов, когда говоришь, что выступаешь под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Это такой локальный знак качества. Теперь будем указывать его на бирке и гордиться, что работаем с профессионалами, — отмечает Белова.
Как участник проекта предприниматель также получает бесплатное размещение во флагманском магазине, льготную аренду и в течение года — две комплексные услуги в центре «Мой бизнес».
Для нового направления Антонина намерена подыскать другое помещение. Сейчас ателье располагается на втором этаже, а для колясочников или людей с протезами удобнее заходить на первый. Для клиентов на инвалидном кресле нужны другая примерочная, поручни, понадобится переделать туалет, оборудовать само помещение так, чтобы была возможность развернуться. В специализированном ателье покупателям, пришедшим за адаптивной одеждой, будет комфортнее. И проще станет наладить психологический контакт.
Кстати.
В губернаторском проекте «Сделано в Хабаровском крае» участвуют 169 предприятий региона. Продвижение продукции — мера поддержки участников проекта в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство» президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».