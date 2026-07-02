Производство адаптивной одежды наладило хабаровское ателье

— Я буквально выросла в ателье, моя мама — портная, так что для меня эта сфера родная. С детства научилась шить, разбиралась в видах ткани, нитках, мне все это очень нравилось. Думала: хорошо бы открыть свое производство, самой закупать ткани, шить, чтобы люди радовались, покупая вещи. Но никак не могла решиться начать собственное дело. Мечтала об ателье и день за днем отправлялась на работу в банк. Проработала в нем пятнадцать лет и уже не надеялась, что может что-то измениться. Помог случай. Мама сшила мне костюм, буквально заставила его надеть. Я вышла в нем и удивилась — весь день ко мне подходили люди на улице и в магазинах, спрашивали, где я его купила. Они поражались, что можно настолько ладно шить вещи самим. Тогда поняла, что не надо откладывать и бояться идти в бизнес, — улыбается предприниматель.