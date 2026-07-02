«Выберу.ру»: каждый десятый россиянин хотел бы уйти в науку с текущей работы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин (11%) хотел бы уйти в науку и образование с текущей работы, а 16% готовы уйти в цифровые профессии даже со значительным понижением зарплаты, а 14% — в креативные индустрии. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 18% респондентов заявили, что готовы безусловно перейти на более интересную работу даже при существенном снижении дохода. Еще 27% скорее готовы к такому шагу при наличии приемлемых условий и финансовой подушки. Противоположную позицию занимают 37% участников опроса, которые не готовы снижать доход ни при каких условиях. При этом 18% затруднились с ответом или считают, что решение зависит от конкретной разницы в зарплате и обязанностях. В 2025 году доля готовых и скорее готовых к снижению дохода ради интересной работы составляла 34%.
Наиболее выраженная ориентация на интересную, пусть и низкооплачиваемую работу, наблюдается у респондентов в группе до 24 лет, где на такие изменения согласны 38% опрошенных, еще 32% допускают их при определенных условиях. Среди анкетируемых в возрасте 25−34 лет совокупная доля готовых снижается до 34%. В возрастной группе 35−44 лет показатель составляет 18%, а среди россиян 45−65 лет лишь 9% рассматривают возможность смены более оплачиваемой работы на менее доходную, но более интересную.
При этом среди тех, кто согласен на понижение зарплаты ради интересной работы, 63% имеют финансовую подушку минимум на три месяца, тогда как среди тех, кто не готов снижать доход, таких 29%.
В опросе приняло участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.