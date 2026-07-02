«Выберу.ру»: каждый десятый россиянин хотел бы уйти в науку с текущей работы

По данным опроса, 18% респондентов заявили, что готовы безусловно перейти на более интересную работу даже при существенном снижении дохода. Еще 27% скорее готовы к такому шагу при наличии приемлемых условий и финансовой подушки. Противоположную позицию занимают 37% участников опроса, которые не готовы снижать доход ни при каких условиях. При этом 18% затруднились с ответом или считают, что решение зависит от конкретной разницы в зарплате и обязанностях. В 2025 году доля готовых и скорее готовых к снижению дохода ради интересной работы составляла 34%.