Когда введут новые предельные ставки по ипотеке в Казахстане

Для примера: казахстанец хочет купить квартиру за 30 млн тенге. Если он предоставит первоначальный взнос в размере 9 млн (30%) или больше, то предельная ставка по ипотеке составит 20%. Если же взнос будет, например, 6 млн тенге (20%), будет действовать потолок в 25%.