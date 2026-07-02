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Когда введут новые предельные ставки по ипотеке в Казахстане

В Казахстане вводят новые предельные ставки по ипотеке, которые будут зависеть от размера первоначального взноса. Действовать они начнут с 2027 года. Подробнее о новых условиях читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане меняют правила определения ипотечных ставок.

На данный момент ставки не могут превышать 25%, однако со следующего года ситуация изменится. Согласно постановлению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с января 2027 года банки будут использовать показатель Loan-to-Value (LTV) — коэффициент соотношения размера займа к стоимости предмета залога.

LTV показывает, какую часть стоимости жилья покрывает ипотечный кредит, а какую — собственные средства заемщика.

Если LTV не превышает 0,7, то максимальная годовая эффективная ставка (ГЭСВ) составит 20%. Если же LTV выше 0,7, то предельная ГЭСВ будет 25%.

Для примера: казахстанец хочет купить квартиру за 30 млн тенге. Если он предоставит первоначальный взнос в размере 9 млн (30%) или больше, то предельная ставка по ипотеке составит 20%. Если же взнос будет, например, 6 млн тенге (20%), будет действовать потолок в 25%.