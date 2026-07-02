Когда введут новые предельные ставки по ипотеке в Казахстане

В Казахстане меняют правила определения ипотечных ставок.
На данный момент ставки не могут превышать 25%, однако со следующего года ситуация изменится. Согласно постановлению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с января 2027 года банки будут использовать показатель Loan-to-Value (LTV) — коэффициент соотношения размера займа к стоимости предмета залога.
LTV показывает, какую часть стоимости жилья покрывает ипотечный кредит, а какую — собственные средства заемщика.
Если LTV не превышает 0,7, то максимальная годовая эффективная ставка (ГЭСВ) составит 20%. Если же LTV выше 0,7, то предельная ГЭСВ будет 25%.
Для примера: казахстанец хочет купить квартиру за 30 млн тенге. Если он предоставит первоначальный взнос в размере 9 млн (30%) или больше, то предельная ставка по ипотеке составит 20%. Если же взнос будет, например, 6 млн тенге (20%), будет действовать потолок в 25%.