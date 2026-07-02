В РФ разработали метод переработки пластикового мусора в компоненты топлива

Ученые рассчитали, сколько топливных компонентов, полученных из пластика, можно добавлять к другим составляющим для производства разных марок топлива. Для АИ-80 его доля может достигать 35% от общего объема, для АИ-92 — до 25%, для АИ-95 — до 15%, для АИ-98 — до 5%. При этом конечный продукт полностью соответствует всем госстандартам для коммерческого бензина.