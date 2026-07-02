В РФ разработали метод переработки пластикового мусора в компоненты топлива

ТОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали двухэтапный метод переработки пластиковых отходов в компоненты топлива, которые можно использовать для производства популярных марок бензина — от АИ-80 до АИ-98. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Коллектив ученых ТПУ предложил новый способ переработки пластиковых отходов в компоненты топлива — его можно использовать для производства популярных марок бензина. Полученное с помощью нового метода топливо соответствует всем государственным стандартам», — сообщили в вузе.
Процесс состоит из двух этапов. Сначала пластик нагревают до 450 градусов — он разлагается, и из полученной жидкой смеси выделяют компоненты, пригодные для производства бензина. Затем эти бензиновые фракции пропускают через специальный катализатор, получив углеводороды, из которых состоит обычный бензин. Опыты проводились при разных температурах, чтобы выяснить, как меняется состав и свойства получаемого продукта.
Ученые рассчитали, сколько топливных компонентов, полученных из пластика, можно добавлять к другим составляющим для производства разных марок топлива. Для АИ-80 его доля может достигать 35% от общего объема, для АИ-92 — до 25%, для АИ-95 — до 15%, для АИ-98 — до 5%. При этом конечный продукт полностью соответствует всем госстандартам для коммерческого бензина.
«Традиционная переработка пластика с методом пиролиза дает в качестве продукта жидкие смеси с высоким содержанием алкенов и ароматических углеводородов. Использовать их в коммерческих бензинах нельзя. Наш двухэтапный метод позволяет очистить бензиновую фракцию от лишних “примесей”. Это делает сырье более пригодным для создания на его основе знакомого нам топлива», — отметил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Илья Богданов.
Сейчас ученые продолжают работы для повышения качества получаемых топливных фракций и оптимизации технологии для промышленного применения. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers (Q1, IF: 4,9).