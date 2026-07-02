В ГД рассказали, какие документы можно подписывать электронной подписью

«УНЭП применяется во внутреннем документообороте компании, для направления декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, а также для обмена документами с контрагентами, если заключено соглашение о признании такой подписи. Законодательство устанавливает исключения. Электронная подпись не применяется, если закон прямо требует бумажного носителя. В частности, нельзя подписывать электронно акты о несчастном случае на производстве, приказы об увольнении — есть исключения для случаев, предусмотренных ТК, журналы инструктажей по охране труда и некоторые другие документы, для которых установлена строго бумажная форма», — заключил депутат.