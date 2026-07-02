В ГД рассказали, какие документы можно подписывать электронной подписью

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Электронная подпись в 2026 году применяется при заключении договоров, сдаче отчетности, регистрации бизнеса, оформлении кадровых документов и во многих других случаях. При этом использовать ее нельзя, если законодательство прямо требует оформления документа на бумаге. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
Электронная подпись (ЭП) — это информация в электронной форме, присоединённая к документу и позволяющая определить лицо, которое его подписало. Закон выделяет три вида подписи: простая (ПЭП), усиленная неквалифицированная (УНЭП) и усиленная квалифицированная (УКЭП). УКЭП является полным аналогом собственноручной подписи и применяется в любых правоотношениях, если закон не требует бумажного носителя. Простая и неквалифицированная подписи признаются равнозначными при условии, что это установлено нормативным актом или соглашением сторон.
По словам Панеша, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) используется практически во всех значимых сферах. С ее помощью можно подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в Федеральную налоговую службу, Социальный фонд России и Росстат, участвовать в государственных закупках по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, подписывать контракты и банковские гарантии, регистрировать бизнес, вносить изменения в ЕГРЮЛ, оформлять сделки с недвижимостью через Росреестр, а также заключать договоры с контрагентами в системе электронного документооборота (ЭДО).
«Также УКЭП требуется для подписания кадровых документов: трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, дополнительные соглашения, приказы о дисциплинарных взысканиях, уведомления об изменении условий трудового договора и заявления об увольнении», — пояснил депутат.
Кроме того, УКЭП используется при работе с государственными информационными системами, такими как «Честный знак», «Электронный бюджет», ФГИС «Зерно» и Федресурс, а также при взаимодействии с Федеральной таможенной службой при декларировании товаров.
«Для оформления электронных медицинских книжек — заявление можно подать через Госуслуги в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью; для регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес; для нотариального удостоверения сделок в электронном виде, что приравнивается к нотариальному действию на бумаге», — отметил Панеш.
Простую электронную подпись (логин, пароль, код из смс) можно использовать для авторизации на «Госуслугах» и других порталах, а также для подачи заявлений в Росреестр и Росприроднадзор, добавил Панеш.
«УНЭП применяется во внутреннем документообороте компании, для направления декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, а также для обмена документами с контрагентами, если заключено соглашение о признании такой подписи. Законодательство устанавливает исключения. Электронная подпись не применяется, если закон прямо требует бумажного носителя. В частности, нельзя подписывать электронно акты о несчастном случае на производстве, приказы об увольнении — есть исключения для случаев, предусмотренных ТК, журналы инструктажей по охране труда и некоторые другие документы, для которых установлена строго бумажная форма», — заключил депутат.