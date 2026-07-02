В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Команда стартап-студии Новосибирского государственного университета (НГУ) разработала сервис в виде интеллектуального помощника для преодоления языкового барьера. Он предлагает пользователям персонализированные тренировки устной речи на базе искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Существующие зарубежные нейросети часто сложны в оплате из России, а обычные боты не дают подробного разбора ошибок. В пресс-службе отметили, что разработанный в вузе сервис создает безопасную среду для тренировок и предоставляет детальную обратную связь.
«Решение ориентировано на тех, кто владеет базовой грамматикой и лексикой, но нуждается в регулярной практике для свободного общения. В основе идеи лежит профессиональный опыт лингвиста Катерины Фомель, чей преподавательский стаж превышает 10 лет. За время работы она заметила, что главная проблема учеников — страх ошибок и стеснение», — рассказали в вузе.
Сейчас ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в телеграме. Механика работы строится на полноценном голосовом диалоге: пользователь отправляет аудиосообщения, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Тренер не просто поддерживает беседу, но и проверяет правильность речи. ИИ находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в текстовом виде.
Техническая архитектура сервиса объединяет сразу несколько нейросетей. Для точного распознавания речи человека используется модель Whisper. За генерацию голоса ИИ-тренера отвечает интерфейс программирования приложений Deepgram TTS API. Логику диалога и проверку ошибок обеспечивает текстовая модель DeepSeek. При этом архитектура позволяет разработчикам менять нейросети в зависимости от учебной задачи.
На текущий момент чат-бот запущен, им пользуются первые тестеры и клиенты, совершены первые продажи. Кроме того, сервис одержал победу в бизнес-ускорителе «А: старт» новосибирского технопарка, по итогам которого команда получила приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка. В будущем команда планирует внедрить функцию глубокого анализа произношения, добавить базу видеоуроков, а также выпустить мобильное приложение и веб-версию сервиса.