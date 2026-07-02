В Башкирии за первый квартал выпустили 5,6 тысячи тонн сыра

Аналитики также назвали предпочтения жителей ПФО в сырных сортах. Наибольшей популярностью пользуется фета, за ней следуют бри и камамбер. В самой Башкирии заметно вырос интерес к отечественным сырам. Так, за год потребительский спрос на них увеличился на 30 процентов. При этом голландский сыр, напротив, потерял привлекательность для покупателей: его популярность снизилась на 17 процентов.