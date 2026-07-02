В России появился отечественный органический уксус

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В России появился сертифицированный отечественный органический уксус. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
Сертификацию в аккредитованном органе «Роскачество-Органик» прошел производитель из Московской области — экоферма «Огород», подтвердившая полное соответствие уксуса и яблок требованиям органического производства.
«Теперь производитель получил право маркировать продукцию знаком “Органик” гособразца. Информация о нем также внесена в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России», — отметили в Роскачестве.
Производитель стал 16-м из Подмосковья, кто получил органический сертификат. Сейчас в регионе начато строительство цеха площадью 200 кв. м для выпуска органического уксуса, сиропов и морсов, добавили в организации.
Согласно требованиям российского законодательства органической продукцией считаются только те товары, которые прошли сертификацию в аккредитованном Росаккредитацией органе. С сентября 2025 года аналогичную процедуру необходимо проходить производителям, использующим для позиционирования продукции термины «эко» или «био».