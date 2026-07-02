Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно

Вместе с тем, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям зачислят 8 июля. А получателям пенсий выплаты поступят 6, 10 и 22 числа. Досрочная доставка пенсий за 12 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.