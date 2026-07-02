Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно

Досрочные перечисления 11 тысячам семей связаны с выходными днями, пояснили в ведомстве.
«Также в единый выплатной день 3 июля на банковские карты “Мир” крымчанам поступят: единое пособие на детей до 17 лет, выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей военнослужащих и по уходу за детьми до 1,5 лет неработающим гражданам», — рассказали в Соцфонде.
Вместе с тем, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям зачислят 8 июля. А получателям пенсий выплаты поступят 6, 10 и 22 числа. Досрочная доставка пенсий за 12 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.
«Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Отделения СФР по Республике Крым, они также будут заранее перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — добавили в Соцфонде.
Гражданам, которые получают выплаты на почте, деньги придут согласно графику почтовых отделений.
Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.