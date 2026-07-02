В России слишком увлеклись словом «суверенитет», потому что стремление к полной независимости во всех сферах нецелесообразно. Российским властям нужно сосредоточить основные ресурсы на приоритетных высокотехнологичных и оборонных направлениях. С таким заявлением на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом “суверенитет”, пытаемся построить его везде», — заявил банкир.
Костин добавил, что некоторые бизнесмены всерьез обсуждают необходимость импортозамещения даже в производстве шоколадных конфет. Глава ВТБ считает, что одинаково успешно во всех направлениях невозможно. Потому государственные и частные инвестиции следует направлять в оборонный комплекс, атомную промышленность, авиацию и космос. Распылять ресурсы на все сферы не имеет смысла, заключил он.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не панацея. И страна не стремится все, стопроцентно все импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, отметил глава государства.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, импортозамещение общесистемного программного обеспечения — вопрос не только кибербезопасности, но и необходимость обеспечить нормальную работу российских предприятий. Особенно в условиях, когда с нашего рынка ушли многие зарубежные вендоры.
Позже российский премьер Михаил Мишустин потребовал от бизнеса активного импортозамещения в одной из важнейших сфер. По его словам, важно, чтобы в России разрабатывали самые передовые программные продукты и обеспечивали страну суверенными решениями в этой сложной области.
Также Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. В ходе посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске он назвал очень важным продолжающийся процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача, подчеркнул премьер.