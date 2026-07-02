Глава ВТБ призвал не увлекаться полным импортозамещением: Костин назвал важные отрасли для госинвестиций

Также Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. В ходе посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске он назвал очень важным продолжающийся процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача, подчеркнул премьер.