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Дорожники начали укладывать асфальт на обходе Красноярска вблизи Солонцов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые дорожники начали укладывать нижние слои асфальтобетонного покрытия при реконструкции транспортной развязки на обходе Красноярска вблизи Солонцов. Работа идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и подготовки к 400-летию столицы региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые дорожники начали укладывать нижние слои асфальтобетонного покрытия при реконструкции транспортной развязки на обходе Красноярска вблизи Солонцов. Работа идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и подготовки к 400-летию столицы региона.

Подрядчик завершил отсыпку земляного полотна на участке, где переносили шлюз и одну из разворотных петель. Для укрепления основания использовали нефелиновый шлам с Ачинского глиноземного комбината. По свойствам он похож на цемент: его добавление повысит прочность трассы и устойчивость к нагрузкам от грузового транспорта. Верхний слой асфальтобетона появится в 2027 году.

Кроме того, начался монтаж электроосвещения. Специалисты прокладывают подземные коммуникации, после чего зальют фундамент опор. Также дорожники смонтировали подземный пешеходный переход и заканчивают восстанавливать земполотно над ним. Затем уложат асфальтобетон и откроют движение, а временную объездную дорогу демонтируют.

Реконструкция стартовала в 2025 году с выноса инженерных сетей и сноса старой АЗС. Основную работу выполнят в текущем сезоне. Проект включает расширение путепровода над проспектом Котельникова, обустройство тротуаров, барьерных ограждений и пешеходной дорожки между поселками Новалэнд и Солонцы.

В текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют 59 объектов. Дорожники обновят 168 км трасс и сдадут 10 мостов. Финансирование составляет около 8,5 млрд рублей.