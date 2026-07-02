Дорожники начали укладывать асфальт на обходе Красноярска вблизи Солонцов

Подрядчик завершил отсыпку земляного полотна на участке, где переносили шлюз и одну из разворотных петель. Для укрепления основания использовали нефелиновый шлам с Ачинского глиноземного комбината. По свойствам он похож на цемент: его добавление повысит прочность трассы и устойчивость к нагрузкам от грузового транспорта. Верхний слой асфальтобетона появится в 2027 году.