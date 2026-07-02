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«Точка банк»: более 60% селлеров регистрируются с дополнительными кодами ОКВЭД

Бизнесы с дополнительными видами деятельности закрываются реже, говорится в исследовании.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. 61% селлеров в 2026 году регистрируются с дополнительными кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), говорится в исследовании «Точка банка» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, бизнесы с дополнительными кодами закрываются реже. Их трехлетняя выживаемость составляет 57% против 39% у компаний с одним видом деятельности (прирост 45%, 18 п. п.). В нише маркетплейсов разрыв составляет 53% против 28%. Селлеры с дополнительными кодами выживают на 88% чаще.

До 2021 года 90% селлеров указывали дополнительные виды деятельности, планируя не только продавать товар, но и организовывать доставку и хранение на складах. В 2021 году количество регистраций выросло в 4,5 раза (с 26,6 тыс. до 120,1 тыс.).

Большинство селлеров выбирают дополнительные коды из смежных направлений. В лидерах — услуги, связанные с торговлей вне магазинов (41% россиян с доп. ОКВЭД), хранением (30%) и курьерская деятельность (28%). В топ-5 также вошли: упаковка (25%) и IT-услуги (24%).

При этом в топ-5 дополнительных кодов ОКВЭД по связи с выживаемости вошли: сдача недвижимости в аренду (на 60% выше выживаемость относительно среднего срока по всем селлерам), операции с недвижимостью (на 52%), производство текстиля, кроме одежды (на 52%), информагентства (на 50%) и исследование рынка и общественного мнения (на 50%).

Результаты исследования коррелируют с общими трендами в среде селлеров, представленными в тренд-репорте от «Точка банка».