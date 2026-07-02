«Точка банк»: более 60% селлеров регистрируются с дополнительными кодами ОКВЭД

При этом в топ-5 дополнительных кодов ОКВЭД по связи с выживаемости вошли: сдача недвижимости в аренду (на 60% выше выживаемость относительно среднего срока по всем селлерам), операции с недвижимостью (на 52%), производство текстиля, кроме одежды (на 52%), информагентства (на 50%) и исследование рынка и общественного мнения (на 50%).