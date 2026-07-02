Самый дорогой таунхаус в Московском регионе продают за 1,6 млрд рублей

На втором месте по стоимости — таунхаус площадью 900 кв. м в Красногорске, его продают за 450 млн рублей с участком в 4,6 сотки. В доме пять спален, спа-зона с бассейном, сауной и комнатой отдыха, в которой обустроены мини-кухня и барная стойка, а также тренажерный зал и эксплуатируемая кровля. Есть гараж на одну машину.