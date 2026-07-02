Самый дорогой таунхаус в Московском регионе продают за 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Самый дорогой таунхаус в Московском регионе продается за 1,6 млрд рублей, говорится в объявлениях «Авито».
Согласно объявлению, объект площадью около 930 кв. м продается на Таманской улице в Москве, на территории Серебряного Бора. Двухуровневый таунхаус с дизайнерским ремонтом предлагается вместе с участком площадью 31,7 сотки. Участок имеет собственный выход в парк.
На втором месте по стоимости — таунхаус площадью 900 кв. м в Красногорске, его продают за 450 млн рублей с участком в 4,6 сотки. В доме пять спален, спа-зона с бассейном, сауной и комнатой отдыха, в которой обустроены мини-кухня и барная стойка, а также тренажерный зал и эксплуатируемая кровля. Есть гараж на одну машину.
Замыкает топ-3 таунхаус за 300 млн рублей в поселке Сосновка района Крылатское в Москве. До Рублевского шоссе от поселка можно добраться на машине за пять минут, указывается в объявлении. Таунхаус стоит на участке в две сотки. Рядом есть парк с беговыми дорожками.
«На вторичном рынке Московского региона средняя стоимость таунхауса составляет 101 млн рублей, а на первичном — 94 млн рублей. Основу рынка составляют объекты бизнес-класса за 33 млн рублей. Люксовый сегмент состоит из единичных предложений на вторичном рынке», — сообщила ТАСС представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Ирина Жарова-Райт.