В РФ минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 4% с начала года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала 2026 года выросла на 3,99%, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке — 20 432,3 рублей и в Камчатском крае — 13 397,9 рублей, дешевле всего — в Мордовии — 6 280,6 рублей и в Саратовской области — 6 475,7 рублей.
В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 244 рублей, в Санкт-Петербурге — 9 005,3 рублей, в Московской области — 8 681,9 рублей, в Ленинградской — 8 756,6 рублей, в Калининградской области — 9 075,3 рублей, в Татарстане — 6 753,2 рублей, в Омской области — 6 683 рублей, в Хабаровском крае — 10 271,2 рублей.
В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.