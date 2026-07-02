В РФ минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 4% с начала года

В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 244 рублей, в Санкт-Петербурге — 9 005,3 рублей, в Московской области — 8 681,9 рублей, в Ленинградской — 8 756,6 рублей, в Калининградской области — 9 075,3 рублей, в Татарстане — 6 753,2 рублей, в Омской области — 6 683 рублей, в Хабаровском крае — 10 271,2 рублей.