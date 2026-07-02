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Башкирская колбаса популярна в Азербайджане

Башкирское предприятие по производству изделий из мяса птицы наращивает экспорт колбасных изделий, констатировали в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

Накануне надзорное ведомство проконтролировало 6,4 тонны готовых колбасных изделий из мяса кур-бройлеров, подготовленных предприятием из Благовещенска для экспорта в Азербайджан.

«По результатам анализа в готовых колбасных изделиях опасных организмов не выявлено. Продукция башкирского предприятия соответствует требованиям ветеринарной безопасности страны-импортера», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

С начала года в Азербайджан перерабатывающими предприятиями Башкирии реализовано три партии готовых колбасных изделий общим весом 35 тонн. Производители республики прошли экспортную сертификацию и включены в реестр экспортёров в ФГИС «Цербер».

Как ранее сообщил Башинформ, башкирская индейка также востребована в Азербайджане.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.