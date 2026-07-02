Дипломат США Баретт: нефтегазовый сектор Венесуэлы землетрясение не затронуло

«Безусловно, затраты на восстановление будут огромными. Нас обнадеживает то, что, к счастью, нефтегазовый сектор страны не был затронут вызванными землетрясением разрушениями. Так что добыча по-прежнему идет, ее продолжают наращивать в результате инвестиций со стороны США и частных компаний со всего мира», — отметил дипломат на брифинге для журналистов.