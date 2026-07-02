Дипломат США Баретт: нефтегазовый сектор Венесуэлы землетрясение не затронуло

«Безусловно, затраты на восстановление будут огромными. Нас обнадеживает то, что, к счастью, нефтегазовый сектор страны не был затронут вызванными землетрясением разрушениями. Так что добыча по-прежнему идет, ее продолжают наращивать в результате инвестиций со стороны США и частных компаний со всего мира», — отметил дипломат на брифинге для журналистов.
Барретт добавил, что доходы от продажи венесуэльских энергоресурсов по-прежнему поступают на «специальные счета, которые контролирует Минфин США». По словам дипломата, вашингтонская администрация принимает меры, «чтобы эти средства были направлены на конкретные нужды, касающиеся восстановления» в Венесуэле. Как уточнил Барретт, США начали оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры в республике на долгосрочной основе.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.