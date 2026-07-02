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Дипломат США Баретт: нефтегазовый сектор Венесуэлы землетрясение не затронуло

Объемы добычи углеводородов в стране растут, отметил временный поверенный в делах Соединенных Штатов в республике.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что нефтегазовый сектор Венесуэлы не был затронут землетрясением, а объемы добычи углеводородов в стране растут. Об этом 1 июля заявил временный поверенный в делах США в Венесуэле Джон Барретт.

«Безусловно, затраты на восстановление будут огромными. Нас обнадеживает то, что, к счастью, нефтегазовый сектор страны не был затронут вызванными землетрясением разрушениями. Так что добыча по-прежнему идет, ее продолжают наращивать в результате инвестиций со стороны США и частных компаний со всего мира», — отметил дипломат на брифинге для журналистов.

Барретт добавил, что доходы от продажи венесуэльских энергоресурсов по-прежнему поступают на «специальные счета, которые контролирует Минфин США». По словам дипломата, вашингтонская администрация принимает меры, «чтобы эти средства были направлены на конкретные нужды, касающиеся восстановления» в Венесуэле. Как уточнил Барретт, США начали оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры в республике на долгосрочной основе.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.

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