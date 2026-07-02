«Казахмыс» сообщил о выявленном хищении в компании

«Служба безопасности выявила факт хищения имущества компании. В ходе проведенных мероприятий установлено, что сотрудница подрядной организации, занимавшая должность заведующей складом на месторождении № 67 “Батыс”, совершила хищение респираторов марки Ultra-210 с использованием подложной товарно-транспортной накладной. Общая сумма причиненного ущерба составила Т2 131 426», — сообщила компания «Казахмыс» в своем Telegram-канале сегодня.
По сообщению компании, материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.
«В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, возместила причиненный компании материальный ущерб в полном объеме и заключила процессуальное соглашение о признании вины. По результатам рассмотрения уголовного дела Сатпаевский городской суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд обязал осужденную произвести предусмотренный законодательством обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятое имущество возвращено законному владельцу», — сообщает «Казахмыс».