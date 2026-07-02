«Казахмыс» сообщил о выявленном хищении в компании

«В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, возместила причиненный компании материальный ущерб в полном объеме и заключила процессуальное соглашение о признании вины. По результатам рассмотрения уголовного дела Сатпаевский городской суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд обязал осужденную произвести предусмотренный законодательством обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятое имущество возвращено законному владельцу», — сообщает «Казахмыс».