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«Казахмыс» сообщил о выявленном хищении в компании

Жезказган. 2 июля. КазТАГ — ТОО «Корпорация Казахмыс» сообщила о выявленном хищении в компании, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Служба безопасности выявила факт хищения имущества компании. В ходе проведенных мероприятий установлено, что сотрудница подрядной организации, занимавшая должность заведующей складом на месторождении № 67 “Батыс”, совершила хищение респираторов марки Ultra-210 с использованием подложной товарно-транспортной накладной. Общая сумма причиненного ущерба составила Т2 131 426», — сообщила компания «Казахмыс» в своем Telegram-канале сегодня.

По сообщению компании, материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.

«В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, возместила причиненный компании материальный ущерб в полном объеме и заключила процессуальное соглашение о признании вины. По результатам рассмотрения уголовного дела Сатпаевский городской суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд обязал осужденную произвести предусмотренный законодательством обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятое имущество возвращено законному владельцу», — сообщает «Казахмыс».