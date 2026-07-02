Спрос на апартаменты в Москве за полгода сократился вдвое

Сокращение предложения привело к заметному подорожанию апартаментов на первичном рынке. По данным bnMAP.pro, в январе—мае средняя цена в сделках увеличилась на 58,7% год к году, до 413 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет — на 55,8%, до 17,6 млн руб. за лот. Для сравнения, уточняет Dataflat.ru, в мае 2026 года средняя цена проданных квартир в жилых комплексах в старых границах Москвы увеличилась на 21%, до 598,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет сделки — на 23%, до 33,4 млн руб.