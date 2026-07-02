Цены на бензин и дизель в Братске за полгода выросли на 5−8%. Резкий рост произошел за последний месяц

Стоит отметить, что резкие скачки стоимости топлива, судя по данным Иркутскстата, стали происходить с конца мая — начала июня не только в Братске, но и в целом по региону. Ускорение темпов роста цен на бензин и дизельное топливо, вероятно, связано с сезонным спросом и топливным кризисом, который охватил Иркутскую область и другие регионы страны.