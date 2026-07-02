Цены на бензин и дизель в Братске за полгода выросли на 5−8%. Резкий рост произошел за последний месяц

Территориальный орган Федеральной службы статистики еженедельно отслеживает средние цены на ряд продуктов и товаров в крупных городах Иркутской области. В том числе фиксирует средние цены на топливо в Братске.
По опубликованным данным, больше всего с января этого года выросло в цене дизельное топливо. 12 января литр дизеля в Братске в среднем стоил 83 рубля 24 копейки, 29 июня уже 90 рублей 22 копейки. То есть повышение составило почти 7 рублей за литр, или около 8,5%.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 5% по сравнению с январем текущего года. Литр обоих видов топлива подорожал примерно на 3,5 рубля. По данным на 29 июня, средняя цена литра АИ-92 в Братске — 68 рублей 53 копейки, АИ-95 — 72 рубля 17 копеек.
Бензин марок АИ-98 и выше увеличился в цене более значительно. За полгода средняя стоимость стала выше на 8%: с 89,36 рублей до 96,5 рублей за литр.
Стоит отметить, что резкие скачки стоимости топлива, судя по данным Иркутскстата, стали происходить с конца мая — начала июня не только в Братске, но и в целом по региону. Ускорение темпов роста цен на бензин и дизельное топливо, вероятно, связано с сезонным спросом и топливным кризисом, который охватил Иркутскую область и другие регионы страны.