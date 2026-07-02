Доля жителей Башкирии с самозапретом достигла 18%

Больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35−45 лет — 20,3% от общего количества граждан с этим статусом. Доля граждан старше 65 лет выросла до 20,0%. Доля россиян в возрасте 55−65 лет составила 19,6%. На граждан 45−55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25−35 лет — 11,5% и на молодёжь до 25 лет — 9,2%. Преобладает полный самозапрет — 91,3% всех заявок.