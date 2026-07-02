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Промпроизводство в Татарстане выросло на 6,7% за пять месяцев 2026 года

Ключевыми драйверами роста стали обрабатывающие отрасли и энергетический сектор, обеспечившие значительный прирост.

Источник: Freepik

За январь — май 2026 года индекс промышленного производства в Татарстане составил 106,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Татарстанстат. Рост обеспечен за счёт обрабатывающих производств, прибавивших 7,6%, энергетического сектора (+12,3%) и добычи полезных ископаемых (+3,9%). При этом водоснабжение и утилизация отходов снизились на 3,4%.

В обрабатывающей промышленности динамика разнородна. Выросло производство готовых изделий (+7,8%), древесины (+5,9%), одежды (+3,9%), напитков (+2,1%), электрооборудования (+1,5%) и химпродуктов (+0,3%). Серьёзное падение зафиксировано в производстве кожи (-32,7%), резины и пластмасс (-24,7%), неметаллической продукции (-14,3%), текстиля (-13,9%) и металлургии (-13,1%). Снизились также автопром, ремонт оборудования, фармацевтика, мебель, пищепром, нефтепереработка и производство бумаги.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что промышленность растёт примерно на 6,8%, положительная динамика сохраняется с прошлого года. Рост ВРП в первые месяцы составил около 3%, также фиксируется прогресс в сельском хозяйстве, строительстве и рознице. Инвестиции пока отстают, но разрыв планируют сократить. По итогам 2025 года ВРП республики превысил 5,7 трлн рублей.

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