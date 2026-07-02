Губернатор и глава Газпрома обсудили планы по газификации Дона до 2030 года

По итогам рабочей встречи губернатора Ростовской области Юрий Слюсаря с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером определены основные параметры дальнейшего сотрудничества в сфере газификации региона. Обсуждались актуальные темы сотрудничества, в том числе реализация социально значимых проектов на Дону. Одной из тем обсуждения стало выполнение программы догазификации. В 2025 году Ростовская область реализовала ее с опережением графиков — подключено более 8 тысяч домовладений. Всего с момента старта программы принято свыше 57 тысяч заявок от жителей Дона, а к сетевому газу уже подключено 37,3 тысячи домов, что вывело Ростовскую область на шестое место в России по темпам газификации. В текущем году запланировано догазифицировать порядка 3 тысяч домовладений. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки. Для льготных категорий граждан — участников боевых действий и специальной военной операции, а также членов их семей, многодетных семей, граждан с низкими доходами — предусмотрена субсидия на подключение к газопроводу и приобретение внутридомового оборудования в размере до 100 тысяч рублей. В прошлом году этой возможностью воспользовались 1852 человека, на что было выделено свыше 180 млн рублей. В этом году областном бюджете на эти цели заложен 191 миллион рублей. В ходе встречи также обсуждались перспективные планы. В этом году стартует новая программа развития газоснабжения до 2030 года, в рамках которой за пять лет предстоит построить около 2,9 тысячи километров газопроводов. Это обеспечит техническую возможность для подключения свыше 22 тысяч домовладений. Отдельно на контроле остаётся подготовка котельных в школах, больницах и детских садах к приёму природного газа. Губернатор поблагодарил Газпром за системный подход и подтвердил готовность продолжить совместную работу. Результатом взаимодействия становится реальное повышение качества жизни в районах, посёлках и хуторах Ростовской области, где появляется сетевой газ.