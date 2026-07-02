Суслик Монетыч, символизирующий финансовое благополучие, появился у офиса Сбера в Красноярске

У офиса Сбера на проспекте Свободном, 46 появился новый суслик-хранитель Монетыч. Это уже двадцать второй бронзовый зверёк, который пополнил красноярскую коллекцию достопримечательностей. Имя суслику выбирали открытым голосованием сотрудники Сбера.
Это не просто зверёк, а настоящий казначей, который собирает монетки и знает, что богатства прирастают только тогда, когда умеешь их копить и грамотно вкладывать. Суслик-хранитель славится своей бережливостью и умением объединять усилия ради общей цели.
Презентация бронзовой скульптуры состоялась одновременно с торжественным открытием обновленного офиса Сбера на пр. Свободном, 46. Отделение банка стало более открытым и удобным для посетителей, в том числе для маломобильных, большую часть услуг можно получить в любой удобной локации. Есть игровая зона для детей и кофе-пойнт, комфортные места ожидания. Клиентский зал украшен фотографиями достопримечательностей города.
Клиентам обновленного офиса доступны как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы от компаний-партнеров Сбера и устройства «умного дома».
«Презентация новой городской скульптуры суслика-хранителя, открытие еще одного обновленного офиса — это прежде всего создание комфортных условий обслуживания для клиентов, обновление городского пространства и вклад в развитие Красноярска и его туристического потенциала. Надеемся, что наш суслик-хранитель Монетыч станет символом финансового благополучия и грамотного обращения с деньгами», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
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