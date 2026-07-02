На Красноярской железной дороге обновлено 885 км контактной сети с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом полугодии 2026 года проведен плановый ремонт 885 км контактной сети на участках КрасЖД с интенсивным движением поездов в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях.
В рамках программы, направленной на поддержание объектов энергосистемы в эффективном состоянии, красноярские железнодорожники обновили 2275 воздушных стрелок и почти 9 тысяч компенсирующих устройств, заменили 3 опоры и 554 высоковольтных изолятора на линях электропередач всех типов. Это комплекс важнейших элементов путевой инфраструктуры, которые обеспечивают надёжное энергоснабжение и бесперебойное движение грузовых и пассажирских поездов.
На 14 станциях магистрали специалисты провели ремонт жестких поперечин — мощных металлических арочных ферм, предназначенных для крепления подвесок контактной сети и осветительных приборов над несколькими путями одновременно.
В целом, до конца 2026 года на КрасЖД планируется обновить более 1,5 тыс. км контактной сети.
Кроме того, железнодорожники выполнят и капитальный ремонт энергообъектов: на транссибирском перегоне Кемчуг — Зеледеево они модернизируют 18 км воздушных линий, на участке Иланка — Иланская заменят опоры.
Для сохранения объема движения все работы максимально совмещены с технологическими «окнами» по ремонту пути.
Обновление устройств электроснабжения повышает их устойчивость к нагрузкам и позволяет подготовить инфраструктуру КрасЖД к экстремальным погодным условиям сибирской зимы.