На Красноярской железной дороге обновлено 885 км контактной сети с начала года

В рамках программы, направленной на поддержание объектов энергосистемы в эффективном состоянии, красноярские железнодорожники обновили 2275 воздушных стрелок и почти 9 тысяч компенсирующих устройств, заменили 3 опоры и 554 высоковольтных изолятора на линях электропередач всех типов. Это комплекс важнейших элементов путевой инфраструктуры, которые обеспечивают надёжное энергоснабжение и бесперебойное движение грузовых и пассажирских поездов.