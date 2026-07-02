В ВАРПЭ назвали самую подешевевшую рыбу в России

Как уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев, вылов лососей начинается в конце мая, пик приходится на середину июля-середину августа. Поэтому в первой половине лета цены высокие, к сентябрю они фиксируются, а с января начинают снижаться. «Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло», — пояснил он.