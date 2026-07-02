В Башкирии стало больше кабинетов финансовых услуг

Проект задуман для малых деревень, где нет банков и нет «массового» интернета. Такие «кабинеты» — по сути компьютеры с выходом в сеть, устанавливают в помещении сельсоветов, в библиотеке или доме культуры. Муниципалитеты подали заявки на ещё 14 таких кабинетов, сообщили в Нацбанке РБ.