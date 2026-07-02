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Овощи подешевели, но «борщевой» набор в Волгограде все еще дорогой

Цены на продукты за неделю с 23 по 29 июня опубликовал Волгоградстат.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградстат подвел итоги недели и рассказал, как изменились цены на продукты с 23 по 29 июня. Специалисты следили за ситуацией в трех городах региона: Волгограде, Камышине и Михайловке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. Результаты оказались неоднозначными.

Огурцы резко пошли вниз — за неделю они потеряли 11,4% стоимости. Также подешевели яблоки (-4,4%) и помидоры (-3,5%). Но любителям борща расслабляться рано: свекла выросла в цене на 6,7%, морковь — на 5,4%, репчатый лук прибавил 4,2%, а картофель — 3,3%.

Зато яйца порадовали покупателей — они подешевели почти на 6% (-5,9%). Упали в цене полукопченая колбаса (-3,9%), мука (-2,8%) и макароны (-1,9%). Сливочное масло и мясо кур тоже стали доступнее.