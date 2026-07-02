Овощи подешевели, но «борщевой» набор в Волгограде все еще дорогой

Огурцы резко пошли вниз — за неделю они потеряли 11,4% стоимости. Также подешевели яблоки (-4,4%) и помидоры (-3,5%). Но любителям борща расслабляться рано: свекла выросла в цене на 6,7%, морковь — на 5,4%, репчатый лук прибавил 4,2%, а картофель — 3,3%.