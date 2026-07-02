В России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ с суммы страховых взносов (в границах лимита долгосрочных сбережений), а также получить повышенный вычет до 500 тыс. руб. на каждого родителя по взносам в пользу детей.
Льготу можно будет получить по договорам, заключенным с 1 января 2025 года. Предельный размер вычета — до 30 млн руб. на один договор. Одновременно увеличивается лимит вычета по взносам в рамках долгосрочных сбережений — с 400 тыс. до 500 тыс. руб. на каждого родителя. Повышенный лимит применяется, если средства вкладываются в пользу детей: до их совершеннолетия или до 24 лет при очной форме обучения.
Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. ПДС заработала с 1 января 2024 года. Открыть договор ПДС можно в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). В рамках программы можно получать в течение десяти лет от государства софинансирование до ₽36 тыс., налоговые вычеты, а также перевести на ПДС-счет средства своей накопительной пенсии.
Закон о налоговых изменениях для участников программ долгосрочных сбережений был принят Госдумой и подписан президентом России Владимиром Путиным еще в ноябре 2025 года.
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