В России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Льготу можно будет получить по договорам, заключенным с 1 января 2025 года. Предельный размер вычета — до 30 млн руб. на один договор. Одновременно увеличивается лимит вычета по взносам в рамках долгосрочных сбережений — с 400 тыс. до 500 тыс. руб. на каждого родителя. Повышенный лимит применяется, если средства вкладываются в пользу детей: до их совершеннолетия или до 24 лет при очной форме обучения.