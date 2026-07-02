В Минэнерго Казахстана допустили поставки топлива в Россию

С конца мая в России начались проблемы с поставками топлива на АЗС. Первыми об ограничениях на отпуск бензина и дизеля объявили власти Крыма. Из-за ажиотажного спроса аналогичные меры приняли еще порядка 40 российских регионов. Президент Владимир Путин подтвердил наличие дефицита, но заверил, что НПЗ страны работают на полную мощность для обеспечения внутреннего рынка. В парламенте призвали «не драматизировать».