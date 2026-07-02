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В Минэнерго Казахстана допустили поставки топлива в Россию

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства, заявили в Минэнерго республики.

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства, заявили в Минэнерго республики.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях», — указано в заявлении (цитата по «Интерфакс»).

Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно при наличии свободного ресурсного потенциала, добавили в ведомстве. Приоритетом Минэнерго Казахстана назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны.

30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. По его словам, закупки станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам».

С конца мая в России начались проблемы с поставками топлива на АЗС. Первыми об ограничениях на отпуск бензина и дизеля объявили власти Крыма. Из-за ажиотажного спроса аналогичные меры приняли еще порядка 40 российских регионов. Президент Владимир Путин подтвердил наличие дефицита, но заверил, что НПЗ страны работают на полную мощность для обеспечения внутреннего рынка. В парламенте призвали «не драматизировать».

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