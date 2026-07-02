«Абсолют Страхование» сменила владельца

Представитель «Абсолюта» сообщил, что «Абсолют Страхование» продолжит работать под прежним названием. Также будут сохранены действующая сеть офисов и команда сотрудников, а все обязательства перед клиентами «будут исполняться в полном объеме», заверили в группе.